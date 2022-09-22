民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（左3）抵達蘇澳鎮時，先與蘇澳鎮長李明哲（左2）、鎮民代表會主席歐進義（右2）等綠營新世代參選人至進安宮參拜祈福。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（22日）首站至蘇澳鎮發表「建設蘇澳，打造黃金海岸」地方政見，其中，對沿線居民來說最迫切的交通建設，需優先完成蘇花安計畫中的「東澳─南澳」段，讓民眾有安心的路行駛；另，開辦蘇澳石垣間航線，推動台日旅遊，讓蘇澳帶領宜蘭航向世界。

江聰淵將蘇澳鎮做為發表地方政見的首站，今上午和蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義、縣議員參選人謝正信及鎮民代表參選人曾壹靖，在南方澳的進安宮，以「建設蘇澳，打造黃金海岸」為理念，共同發表9點政見，讓擁有世界級觀光資源的蘇澳，和宜蘭的發展向前邁進。

江聰淵指出，當前最迫切的交通建設，為蘇花安計畫中「東澳─南澳」段，要求盡速完成東澳與南澳間的隧道公路，改善蘇澳、花蓮間交通的安全與品質；同時也能減少極端氣候下的封路機率，讓民眾有安心行駛的路。

他說，蘇澳為山海大鎮，沿海岸線將規畫成遊艇、娛樂漁船碼頭、露營場所及旅館用地，打造黃金海岸景致，推動觀光產業；遂促請交通部東北角風景區管理處將宜蘭沿岸106公里的海岸線納入風管處管轄範圍，並延伸至宜蘭與花蓮交界處的漢本海岸，結合碧候溫泉、東岳湧泉、粉鳥林等景點，升級觀光基礎建設。

江表示，距離國際姊妹市「石垣市」僅有250公里，與蘇澳鎮締結姊妹市將邁入30週年，充滿著日本南國風情，將積極推動蘇澳石垣航線、台日旅遊，藉以擴充蘇澳港的功能，讓蘇澳帶領宜蘭航向世界。