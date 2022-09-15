瑞典時尚零售商H&M周四公布低於預期的季度財報表現；主因為能源和食品價格飆漲，購物民眾勒緊褲帶，不想額外購物；此外H&M也努力抵擋與Zara的競爭。

全球第二大時尚零售商第三財季(6~8月)銷售為年增3%，來到575億瑞典克朗(53.6億美元)，表現低於Refinitiv調查分析師預期的年增5%。

H&M在聲明中表示，第三財季開頭表現不佳，但符合該集團主要市場的產業表現。H&M有大量業務是在歐洲。

而第三財季末段的表現逐漸轉好，秋季時裝新品的表現比去年同期更好。

H&M的表現遜於Zara的母公司、市場領頭羊Inditex集團。Inditex在本周公布5~7月的季度銷售成績，為年增16%；但是該西班牙時尚集團的銷售成長率，在8月1日至9月11日期間放緩到成長11%。

Inditex在周三指出，儘管擔心民眾需求的減弱，但是秋季仍將進一步調漲售價，以彌補成本飆升的損失。

H&M將在9月27日公布完整財報。