台股15日早盤表現弱勢，指數下跌，不過，下殺力道趨緩，10點過後，大盤由黑翻紅，盤中指數一度接近百點，尾盤在中小股出現下壓影響，指數漲幅收斂，終場加權指數上漲11點，收在14,670點，成交量為1,789億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國8月消費者物價指數年增率達8.3％，高於市場預估的8.1％，8月PPI月減0.1％，符合市場預期。

8月PPI年增率達8.7％，不僅低於7月的9.8％與市場預估的8.8％增幅，更創下2021年8月以來最低，緩解市場對於通膨居高不下的擔憂。

未來若被居住、食品與醫療成本有機會下滑，整體CPI、PPI下滑趨勢將更快，有利緩解通膨，也對聯準會升息趨勢作放緩，屆時若經濟成長、失業率仍未明顯出現變化，預期股市將有機會贏來跌深反彈行強。

短線而言，9月下旬全球不少央行將召開會議，其中除了9月20日至9月21日美國FOMC舉行會議、9月21日日本央行、瑞士、挪威、台灣等央行也將召開會議，全球通膨偏高，預期利率往上攀升，對股市不利。

指數若無法續彈站穩5日均線，短期均線將走平下彎，目前10日、20日、季線、半年線、年線全部呈現下彎，因此，5日線若再度下彎，大盤均線將轉為空頭排列。

另從量能來看，也無法越過短期均線之上，量價呈現價漲量縮，從量價來看，目前盤勢預期仍為觀望盤，美股將面臨四巫日，預期市場觀望，國際股市表現弱勢，建議操作上不宜過度躁進。