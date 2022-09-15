朱芯儀、衛斯理夫妻今出席「2022年曼陀粉紅公益計畫」，分享抗癌經驗，朱芯儀8月進行乳房切除手術並同步重建，她形容乳房重建像蓋房子一樣有好幾個步驟，目前已重建百分之六十。她昔日擁有E罩杯豐滿上圍，但她認為穿衣服不好看，常被誤會又懷孕在哺乳，因此特別請醫生「做小一點」。剛手術完的一個半月都很不舒服，「恢復時間要比較長，全身是麻的很痛，現在要等神經長回來。」

朱芯儀抗癌路辛苦，坦言自己沒有外界說的充滿正能量，「每天照鏡子看到自己光頭，眉毛也掉光，誰會開心？」但還好有老公衛斯理的陪伴，老公看她狼狽模樣很捨不得，但仍會搞笑希望她心情好一些，那時頭髮剛長出來，衛斯理還會摸她的頭稱讚她可愛說，「你看像不像一拳超人。」朱芯儀甜笑說：「怎麼還會生氣下去，也沒辦法再哭了。」而三個孩子也超級貼心搶著當小幫手，大兒子幫忙提重物，3歲小女兒還會蹲著幫她搥腿按摩，她備受家人寵愛，幸福地說：「我就這樣活在虛榮裡。」

朱芯儀生病後戒掉熬夜、愛吃炸物甜食的壞習慣，督促自己多喝水，尤其熱愛甜食的她，現在只要吃一小口蛋糕，就會喝500CC的水。而過往拍戲壓力大，帶小孩壓力也大，現在她也學會放鬆心情，和朋友、老公出去戶外走走。

已經做6次化療的朱芯儀，開心地說每做一次都是在倒數，身體也穩定康復休養中，她以過來人經驗告訴病友，不要放棄、害怕化療，「有發覺異狀就要趕快去治療，很多人一拖就拖到3、4期，能用的武器就很少了，及早發現，趕快處理。」