社區內就有一座國際級的書店，是許多愛書人夢寐以求的事，為打造台中海線新生活，聯悦建設積極將閱讀引入社區，15日更與日系書屋「TSUTAYA BOOKSTORS」簽約，將打造一棟7樓半的建築，其中1到4樓將提供閱讀、咖啡等複合式使用，盼讓海線「新灣區」充滿文化氣息。

聯悦建設經理陳俊宇、長虹建設副總經理李耀民代表，與台灣蔦屋董事長攜手翻開象徵合約的造型書，宣布雙方將合作引進「TSUTAYA BOOKSTORS」，藉以提供孩子與書箱為伍的環境。該棟建築除提供書店的閱讀環境，也規畫有咖啡、商業等使用，預計2027年完工。

李耀民指出，台中港特定區是台中臨海唯一的市政重劃區，未來發展潛力高，藉由引進國際書籍書屋，勢必為這個地區帶來獨特質感、成為別具特色的商圈，也會讓整個重劃區充滿文化氣息。

陳俊宇說，聯悦建設在海線推動第4號作品，從聯悦聚、聯悦馥到聯悦臻，都是以孩子為出發點，將閱讀書籍概念呈現在公設上，這次推出的聯悦馨則是首次與國際級書屋品牌合作，盼打造全方位學習環境，盼以「TSUTAYA BOOKSTORS」為中心，進一步渲染到整個重劃區。

橋本龍之介強調，透過與聯悦的合作，盼協助地方創生與社區發展，為尚未開發完成的台中港區打造更完美環境。