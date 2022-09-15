大陸國台辦昨（14）日談及台灣疫苗採購時批評，民進黨當局把政治私利凌駕於民眾的健康安全之上，「逢陸必反、冷血無情」。陸委會今日於例行記者會上反問，是誰阻擋台灣疫苗「大家心知肚明」，並回批陸方「藉疫亂台」、企圖激化台灣內部的對立。

陸委會副主委邱垂正接受提問時表示，有關政府去年取得BNT疫苗一事，指揮中心今日已有說明過程及相關時序，並無外界所稱政府延宕或阻擋合法疫苗之情事。他舉例，去年外媒也有相當的報導，美國白宮發言人及德國議員都曾經表示，台灣取得疫苗的途徑受阻。邱垂正反問，全世界有誰會阻擋台灣採購疫苗，「我想大家心知肚明」。

邱垂正接著批評，陸方總是利用台灣的自由民主體制見縫插針，企圖「藉疫亂台」、激化台灣內部的對立，甚至意圖影響台灣的選舉。邱垂正表示，這樣的陰謀伎倆令人不齒，中共有關部門與其操作台灣的疫苗問題，不如回應中國大陸民眾的質疑，為何迄今不願意提供中國大陸民眾有自由選擇國際優良疫苗的機會。