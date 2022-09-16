消息面：

1.美國總統拜登周四簽署一項行政命令，指示就國安風險負責審查外國投資的委員會，應加強留意敏感數據、網路安全，以及微電子和人工智慧（AI）等領域所面對的威脅。拜登亦在行政令中指示財政部底下掌控投資生殺大權的「美國外國投資委員會」（CFIUS）應更密切審查可能影響美國在生技和量子運算領域之領導地位的交易，尤其是來自「競爭或敵對國家」的投資。

2.世界銀行出具報告指出，各國央行為了對抗高漲的通膨而同時升息，可能使全球經濟加速走向衰退。報告中指出，為了抑制通膨，全球央行今年升息2個百分點後，需要進一步升息2個百分點。如果各央行持續升息，全球GDP增速可能在2023年放緩至0.5%。

其首席經濟學家Indermit Gill表示，他擔心全球將出現「普遍性的停滯性通膨」，並表示世銀已經下修全球四分三國家的經濟增長預測。

3.巴克萊表示，基於歐洲的能源危機、中國的防疫封控，以及主要經濟體大幅升息以抑制通膨，預料全球已開發經濟體第四季將陷入萎縮。巴克萊預估今年全球經濟將僅成長2.8%，較去年的成長6.3%大幅減速；明年全球經濟成長率估將進一步放緩至2.2%，且主要經濟體明年可能面臨成長停滯，歐洲經濟可能在明年上半年陷入衰退。

4.美國8月零售銷售額月增0.3%，優於市場預期的持平，顯示在汽油價格回落之際，美國人更願意買車和外出用餐。排除波動劇烈的石油與汽車等項目，8月核心零售銷售月增0.3%。但排除汽車的零售銷售月減0.3%，不如市場預期的月增0.1%。

5.聯準會公布，美國8月工業生產指數月減0.2%，遠不及市場預期的月增0.1%。製造業產出月增0.1%，略高於市場預期的持平。產能利用率為80%，大致符合市場預期的80.3%。

6.美國勞工部公布，受燃料價格大跌6.8%影響，8月進口物價較7月下跌1%，雖不及市場預期的月跌1.2%，但仍為連續第二個月回落，顥示通膨壓力出現緩解的跡象。出口物價月跌1.6%，超出市場預期的月跌1.2%。

7.美國勞工部公布，上周（截至9月10日）初次請領失業給付人數周減5000人，為21.3萬人，少於市場預期的22.7萬人，並創下5月底以來新低。美國上周初領失業金人數4周均值為22.4萬人，周減8000人。截至9月3日止當周，美國續領失業金人數周增2000人，為140.3萬人，少於市場預期的147.8萬人。

8.費城聯準銀行9月製造業指數為-9.9，不如市場預期的+2.8與8月為+6.2。

9.美國8月零售額增長超出市場預期，且就業數據意外強勁，使聯準會下周將大幅升息幾乎已成定局，周四美元指數尾盤漲0.1%，報109.69。日本央行可能出手阻貶日圓的擔憂消退，美元兌日圓漲0.2%，報143.47。

10.美國2年期和30年期公債殖利率，以及5年期和10年期債息，這兩組債息曲線雙雙創下本世紀初以來最大的倒掛幅度。對利率走向最敏感的2年期債息尾盤漲8.3基點，報3.8646%，盤中一度漲9.7基點、最高升至3.879%。5年期債息尾盤漲8.1基點，報3.6759%，盤中一度觸及3.68%。10年期債息漲5.3基點，報3.464%，盤中曾站上3.468%。30年期債息漲2.1個基點，報3.49%，盤中最高升至3.514%。

11.周四紐約期油重挫3.82%，收在每桶85.1美元，布蘭特期油下跌3.46%，收在每桶90.84美元，均創下一周新低。美國鐵道業勞資談判在最後期限前達成初步協議，罷工危機暫時解除，使能源供應中斷的擔憂緩解。此外，全球需求前景黯淡和強勢美元都令油價承壓。

12.受升息前景、強勢美元和美國債息上揚影響，周四紐約期金失守1700美元大關，並觸及逾兩年新低。12月期金跌31.80美元，為每盎司1677.30美元。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.30美元，為每盎司19.27美元。10月白金跌1.70美元，為每盎司903.70美元。12月鈀金跌26.60美元，為每盎司2146.10美元。