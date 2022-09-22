美國大力升息已是一種既定趨勢，東南亞貨幣也發生外資陸續抽離的問題。還有，東南亞公債殖利率可能繼續走升，以美元計價的9月新興亞洲債券指數，也下跌約2.2%。

蘇格蘭皇家銀行(NatWest Markets)認為，只要是聯準會持續站在升息鷹派，做多美元兌亞幣目前看起來是比較保險的。其它不是以美元為主的金融商品，都表現不怎麼樣。

美國升息對東南亞地區貨幣影響性，可以從下列4個層面來看。首先在美國與東南亞之間利差逐漸擴大之下，這些東南亞國家可能加快升息腳步。例如馬來西亞，2022年迄今，利率已經從1.75%升至2.5%，但因為美國有可能再度升息之下，至2022年底前大馬利率有機會再升1碼至2.75%。

先不說多，若美國在年底前將當地利率調升至4%的話，與馬來西亞之間的利差將有125個基本點，比5年雙邊平均利差要低5碼左右，也就是125個基本點。至於印尼、泰國以及菲律賓，與美國之間的利差，也是要少4碼附近。

彭博摩根大通亞洲美元指數與美國10年期公債殖利率之間的相關性，走勢則愈來愈分歧，目前接近2021年6月以來的最大負面向，表示美國殖利率上漲將使亞洲貨幣走貶。目前，9月所有亞洲貨幣兌美元均走貶就可證明。

至於東南亞貨幣與自己國內10年期殖利率之間的相關性則愈來愈緊密，表示近期貨幣走貶，也讓國內公債乏人問津。全球基金在9月期間，從印尼債市撤走9.48億美元左右，明顯大於8月5.79億美元買超金額。

再來看實質收益方面，居高不下的通膨已經侵蝕這些東南亞債券的名目報酬率。泰國8月通膨大增至7.9%創14年新高，遠大於10年期用泰銖計價，約3%債券殖利率。

因為泰國升息幅度相對較小，當地公債殖利率比通膨率要低500個基本點左右，也就是5%，較5年平均值低約3碼。不過，印尼以及馬來西亞的差別，則是只有低2.4以及低1.5而已。