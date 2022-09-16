美國參議院外委會14日通過將全面重整美國對台政策的「台灣政策法案」，引發各界討論。民進黨前立委郭正亮當天在網路節目「明亮看世界」分析，從修正法案內容看出，「沒有講到他(美國)要出兵的部分」。

依該版本「台灣政策法案」，要求政府在2023到2027年對台提供65億美元的無償軍事融資，同時提供台灣非北約盟友的待遇。民進黨前立委郭正亮14日在網路節目「明亮看世界」分析，很明顯就是沒有承諾會出兵，可是已經全面介入軍事決策、規劃、有計畫落實還要年度評估，有網友就說這根本是「軍事接管法」，基本上是全面介入，這個介入有兩種考慮，第一，對我們軍方形成戰略概念、落實的能量不信任、沒信心，第二，覺得台灣內部無法統合同一個戰略概念下，因為法案直接寫進去前參謀總長李喜明提出的不對稱作戰整體防衛構想(ODC)。

郭正亮指出，包括從常備兵力到後備兵力、訊息戰等等通通寫進去法案內，「從這裡都可以看到是要把火力建立在台灣，但沒有講到他要出兵的部分」。