民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，民進黨台北市議員候選人「口譯哥」趙怡翔表示，高虹安論文相似比例達24%以上，卻被淡江大學助理教授何景榮打臉，指高虹安論文已被引用4000多次，當然會有24%相似度。前民進黨立委郭正亮表示，趙怡翔變成「鷹派」，可能是在跟民進黨台北市議員簡舒培搶民調，想要得到更多深綠的支持。

郭正亮今(22日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，論文比對相似度，都是剛交論文時比對，因為那時不會有人引用論文，基本上，是拿論文比對以前的文獻，是最準的。等畢業好幾年，論文會被別人引用，這時再來算相似度有多少趴，沒有意義。

郭正亮接著指出，趙怡翔不知道有沒有寫過論文，怎會搞這種事呢？他最近不知道是不是在跟簡舒培搶民調，想要得到更多深綠的支持，因為簡舒培的民調蠻高的，簡舒培就是因為批台北市長柯文哲，所以在深綠的民調一路都是最高的。

郭正亮認為，趙怡翔有點在搶民調，他已經做了好幾次這樣子的事了，比如說上次對藝人楊丞琳的事也是這樣，就是莫名其妙，後來變成「鷹派」。口譯哥在外交部時，是蠻務實、溫和的人，現在竟變成這樣，選舉可以扭曲一個人的個性到這種程度；其實趙怡翔若穩紮穩打，當選是沒問題的，何必走偏鋒。