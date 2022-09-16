已故英國女王伊麗莎白二世有一部三星「高度加密的反駭客機制」的手機，手機中的特殊機制，由軍情6處（MI6）設置，以防止駭客刺探她個人對話的任何細節，而世界上只有兩個人可以隨時透過這支手機連絡上她。

綜合外媒《Express UK》以及Sammobile.com報導，雖然已故女王過去常常與所有王室成員保持聯繫，但實際上只有兩位聯繫人可以通過這部電話「即時聯絡」她，分別是她的女兒安妮公主和她的賽馬經理沃倫（John Warren）。

為何賽車經理是她說話最多的人之一，是因為沃倫是一位老朋友已故卡那封伯爵（Earl of Carnarvon）的女婿，而且他也負責照顧伊麗莎白女王的愛馬，考慮到已故女王對賽馬的熱愛，她確保沃倫可以隨時聯繫到她也就不足為奇了。

您可能不知道三星電子在英國擁有皇家授權令（Royal Warrant），這個授權令可不會永遠持續下去，如果有關王室成員不再喜歡他們提供的產品，他們隨時可以撤銷它，不過三星不必擔心這一點，伊莉莎白二世似乎對三星產品非常滿意，因此三星的皇家授權已於今年續簽了。

Samsung consumer products received most prestigious Queen Royal Warrant #SamsungUK https://t.co/A7rwMXNE7a — Sammy Fans (@thesammyfans) May 5, 2022

自15世紀以來，英國皇家授權令讓企業可以向王室成員提供商品或服務。三星先前於2012曾獲得初始授權皇家授權令，而三星已於今年5月5日宣佈授權令已續簽，三星的產品得到了世界上有史以來在位時間最長的君主的批准，這是沒有比這更大的認可了。