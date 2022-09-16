中國外交部官網消息，中國國家主席習近平當地時間16日上午，在撒馬爾罕國賓館會見巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫。習近平指出，中國和巴基斯坦山水相鄰、命運相連，兩國歷來患難與共、守望相助。無論國際風雲如何變幻，中國和巴基斯坦都是彼此值得信賴的戰略夥伴。中方願同巴方一道，推動兩國全天候戰略合作夥伴關係發展，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

習近平強調，雙方要繼續堅定相互支持，深化發展戰略對接，發揮好中巴經濟走廊聯委會作用，確保大專案順利建設運營。要拓展產業、農業、科技、社會民生等領域合作，為走廊建設增添新動能。希望巴方切實保障在巴中國公民和機構安全，保障企業合法權益。中方讚賞巴方率先積極回應全球發展倡議和全球安全倡議，願同巴方推動倡議落地生根。雙方要加強在聯合國、上海合作組織等多邊平台的溝通和配合，發出開發中國家反對陣營對抗、維護多邊主義的正義之聲。

夏巴茲感謝中方為巴基斯坦遭受嚴重洪澇災害及時提供寶貴幫助。他說，習近平是富有戰略遠見的領袖，在習近平領導下，中國取得發展成就，為地區和世界和平發展作出貢獻。巴基斯坦人民對習近平充滿崇高敬意，把中國作為巴基斯坦永遠的偉大朋友。

巴方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，堅決反對一些勢力圖謀損害中國主權、干涉中國內政的行徑。巴中友誼牢不可破，無可比擬。巴方將全力保護好在巴中國公民和機構安全，致力於繼續積極共建「一帶一路」，把中巴經濟走廊打造成互利共贏合作典範，願同中方一道，推動巴中關係發展到新的高度。

兩國有關部門簽署了鐵路、電子商務等領域合作文件。丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。