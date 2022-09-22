據新華社報導，當地時間9月21日，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭21日出席聯合國人權理事會第51屆會議，針對包括經濟、社會、文化權利和發展權在內的專題性人權問題舉行的一般性辯論並代表30多國共同發言，呼籲各方增加在促進和保護經社文權利、消除不平等方面的投入，反對沒有國際法依據的單邊制裁；呼籲國際社會扎實推進全球發展倡議，確保人民依法享有廣泛充分、真實具體、有效管用的人權，重振落實2030年議程的全球合作，共同構建人類命運共同體。

陳旭表示，當前百年變局同世紀疫情疊加共振，世界經濟復甦受挫，南北發展鴻溝擴大，發展合作動能減弱，落實2030年可持續發展議程面臨前所未有挑戰，實現人人得享人權仍然任重道遠。人民幸福生活是最大的人權。各國應堅持以人民為中心，根據本國的國情和人民要求，協調增進全體人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利，促進人的全面發展，確保人民依法享有廣泛充分、真實具體、有效管用的人權。

陳旭指出，不平等是國際社會面臨的重大挑戰。新冠肺炎疫情進一步加劇不平等，各國尤其是發展中國家的經濟、社會和民生受到嚴重衝擊，深處貧窮和脆弱境地的人們受到影響最大。各國抗擊疫情、復甦經濟應充分考慮和照顧他們的處境和需求，採取有效舉措保障教育、醫療、住房、體面工作等權利，加強社會保障體系，不讓一個人掉隊。

陳旭強調，發展是享有人權的基礎。中國國家主席習近平提出的全球發展倡議，是中國為促進國際人權事業貢獻的又一公共產品。國際社會積極響應，100多個國家表示支持。中方願同各國一道，將發展作為優先任務，扎實推進這一倡議，重振落實2030年議程的全球合作，推動在全球範圍內實現發展權，推動構建人類命運共同體。

陳旭表示，人權理事會和人權事務高級專員辦公室等機構，應維護各國自主選擇發展道路的權利，反對干涉別國內政，反對將發展權政治化和邊緣化。