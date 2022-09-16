對於是否有人在擋疫苗？前立委郭正亮怒批陳時中，充滿意識形態，還要選台北市長？明明就有掮客，「你自己都承認」，現在又不敢講，沒有擔當又充滿意識形態，選什麼市長？

前立委郭正亮今（16）日在《新聞大白話》表示，陳時中現在最氣的就是主持人記性怎這麼好？都記得過去兩年發生的事情？他連自己講過的話都忘記了！因為當民眾質疑有人在擋疫苗，陳時中的回應是「境外勢力及掮客」。

郭正亮質疑，掮客是誰？力量竟然可以壓過衛福部？還說沒有人在擋疫苗？怎麼會沒有？顯然有一股力量比陳時中還大。

郭正亮也提到，謝志偉很認真接觸德國BNT，但「此路不通」，因為德國原廠BNT怎麼可能跳過大中華區代理商？「會被告！」這完全就是國際商業慣例，所以謝志偉忙半天沒有用！

郭正亮披露，後來陳時中還是堅持不跟「復必泰」的簡體字合照，這就是充滿意識形態，還要選台北市長？明明就有掮客，「你自己都承認」，現在又不敢講，沒有擔當又充滿意識形態，選什麼市長？

另外，陳時中是否「成也側翼、敗也側翼？」郭正亮認為，選舉有時很不公平，當順風的時候，民眾都是在討論有利的議題；當倒大楣的時候，關注度也很高，但都是抓包的，選舉就會有這種現象。郭正亮也點出，陳時中現在是被抓包的多，還是對他有利的多？