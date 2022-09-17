近來高雄浮屍案頻傳，執業超過30年的精神科醫師林耕新17日在臉書貼文說，輕生不應做為選舉操作議題，希望不要再挑起輕生者家屬的痛苦回憶。

林耕新指出，對於柯姓市長參選人用輕生做為選舉操作議題，他期期以為不可，也無法理解。林耕新舉例，高雄市的愛河、蓮池潭、前鎮河、鳥松溼地、愛河之星、高雄港等都是很棒的觀光休憩地點，但卻也是輕生者家屬永遠傷痛之地。

林耕新也指出，自殺防治最忌諱過度報導輕生的地點、方法，甚至臆測原因，世界各國報導自殺新聞也都遵循WHO很明確規範自殺防治「六要、六不要」以免引起複製貓效應（Copy Cat Effect)。

林耕新也希望，不宜由任何政黨或政治人物大刺刺在媒體把自殺議題炒熱，並放任媒體用「浮屍」的聳動言語無助於自殺防治，這也是關心此議題應遵守的倫理守則。如果一直在選舉過程炒作自殺題材，恐引起民眾不安，對自殺者遺族更是傷口上撒鹽。

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