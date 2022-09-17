國安局長陳明通日前遭爆7月初以公款赴泰國觀光參訪，當時國安局回應稱相關內容非事實，未料，近日又有人在社群媒體上曝光一份包含陳明通入境泰國時間、下榻飯店的資訊。對此，國民黨台北市議員王鴻薇直呼「國安局變不安局」，國安局長行蹤全被掌握，連只有政府部門才可能擁有的海關刷臉照都被公開，真恐怖。王鴻薇怒轟，陳明通不適任國安局長已是不爭事實，撇開林智堅的論文門，這次泰國的行蹤曝光更為嚴重，「陳明通即使下台，府院也該給國人一個交代」。

王鴻薇今(17)日在臉書指出，陳明通一行人連入境的海關刷臉照片都被公開在網路上，事發之後，國安局顯然也知事情太大條，至今三緘其口。王鴻薇認為，國安局一定要給國人一個交代，何以堂堂國安局長行蹤全被掌握，連只有政府部門才可能擁有的海關刷臉照都被公開，真的是「恐怖」。

王鴻薇提及，陳明通泰國行被公開的資料包括入境時間、入境半島酒店的收據以及入境時的海關刷臉照，前兩者還可說是國安局有「內鬼」，但應該非常好查，尤其收據經手的人應該有限，若有出賣情資可以立刻鎖定。但入境泰國的海關刷臉照為何被外傳，國安局、外交部能查嗎？查得出來嗎？有可能是泰國方面洩露出去？「如果確實如此，我們和泰國之間出了什麼問題」。

王鴻薇說此事爆發後，政府官員辯說泰國是全球情報中心，「言下之意，我們的國安頭子是到泰國去蒐集情報」。王鴻薇質疑，泰國這麼重要，蔡政府為何對泰國外交人事的安排一直是酬庸，而非派任專業的外交官？甚至前駐泰國大使李應元去年8月因病請辭，去年11月去世，外交部竟拖到今年6月才任命新任大使莊碩漢，「顯示蔡政府對泰國的外交工作並不積極」。

王鴻薇痛批，從外交的人事安排來看，民進黨政府根本沒把泰國當成重點，並非專業或外交任命，而是政治安排。她說陳明通不適任國安局長已經是不爭事實，撇開林智堅的論文門，這次泰國的行蹤曝光更為嚴重，「陳明通即使下台，府院也該給國人一個交代」。