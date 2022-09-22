國民黨台北市議員王鴻薇21日在臉書表示，媒體人黃清龍27日將在立法院舉行《門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世》新書發表會，針對蔣萬安是不是蔣家後人進行政治攻擊，王鴻薇直言，「只能說，民進黨陳時中，終究是沒招了，果然還是只能打這種老招」，引發討論。

王鴻薇在臉書上PO出一篇「打蔣4招果然出招了！」的文章表示，她早在16日上宅神朱學恒的廣播節目時就點破，蔣萬安會被攻擊的議題包括緋聞、住豪宅有特權等居住正義議題、返台參政前的在美經歷，最後就是蔣家身世之謎，而且還是媒體人爆料，當時朱學恒也問是不是周玉蔻，王鴻薇說不是。後來民進黨立委吳思瑤還回應，王鴻薇是在自拆未爆彈。

這讓王鴻薇感嘆，「唉！都拆了怎麼還要硬炸？是你民進黨果然沒招了？」王鴻薇說，民進黨整天做人設失敗，沒想到還有心力打別人人設，這種「我不好別人也別想好」的心態，真的很要不得，如此充滿封建思想，這麼在意別人姓什麼、父親是誰，王鴻薇痛批，「難道就可以否定一個人的價值嗎？陳時中這樣也覺得自己加分嗎？」