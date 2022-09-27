資深媒體人周玉蔻因政論節目錯誤報導，遭前中國小姐張淑娟提告，惹出爭議。今（27）日周玉蔻宣布，明日上午十點將赴北檢按鈴控告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安「公開誹謗」。而昨日於法院前跟周玉蔻互槓的台北市議員王鴻薇聽了怒嗆，周玉蔻怎麼好意思站在法院前面，「真正亂潑髒水就是妳。」

王鴻薇表示，周玉蔻從沒有試圖聯繫、查證，直到上週知道張淑娟要提告，才開始打聽張的電話，試圖求情，而禮拜一又假情假意要道歉，事實上就是騷擾，她就是敗訴女王，她怎麼好意思站在台北地方法院前面？

王強調，多少次法院認證周是胡說八道，現在又要提告蔣、柯，就是轉移焦點，真正抹黑、抹黃；亂潑髒水就是周玉蔻；王鴻薇更表示，蔣萬安沒有告周玉蔻已經客氣了，她還好意思反客為主。

另外，王鴻薇也大酸，民進黨就是自食惡果、養虎為患，過去用行政資源給周玉蔻拿標案，讓她咬誰就去咬誰，現在已經亂咬一通，變成包袱，民進黨籍台北市參選人陳時中也不敢切割，請問民進黨有什麼把柄在周玉蔻手上，還是你們也怕得罪周玉蔻？

王鴻薇呼籲全民跟NCC以及民視檢舉周玉蔻，媒體界不能再容許這樣的敗類，把選舉搞到骯髒齷齪地步，民視應把周的節目停掉，讓她沒有舞台繼續囂張。