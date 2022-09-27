名嘴周玉蔻連日透過電視政論節目，攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親陳年緋聞，昨天又跟國民黨市議員王鴻薇互嗆等行徑，對於是否影響支持度？民進黨台北市長參選人陳時中今表示，「短時間效應是有」。

不過陳時中認為，但選民是理智的，能夠回歸看候選人本身政策，自然就會翻轉。

周玉蔻近日緊咬蔣萬安身世，硬扯前中姐張淑娟，昨天又再北檢與王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊轟暗指陳時中「助紂為虐」；蔣萬安則點名立委吳思瑤等人是周幫凶，被指不僅民調下滑，也傳出民進黨前秘書長洪耀福接到很多抱怨周玉蔻的電話。

陳時中今赴成功市場拜票前受訪回應相關問題指出，目前沒有規劃接受她周玉蔻的訪問，而對於個人行為他不予評論，他也沒有辦法要周玉蔻不講話。

對於蔣萬安競選辦公室點名陳時中團隊4名女性是周玉蔻事件的幫兇，陳時中表示，這樣就是不當連結，黑白牽拖，選舉最好不要這樣，再次強調，不當連結是沒有必要的。

他表示，基本上選戰還是應該還是回歸正軌，團隊的基本態度不是什麼特別的，就是和選舉無關的人不要去攻擊、政策本身不要抹黑、無關的八卦不要去涉入，應回歸選舉主軸。