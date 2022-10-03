民進黨台北市長參選人陳時中競選總部1日成立，副總統賴清德致詞時竟脫口說出「台北是疫情的開始」，失言引起外界譁然，加上陳時中競總成立時大打「抗中保台」，卻被網友說狂賣芒果乾。對此，前立委郭正亮今（3）日就表示「賴清德隱隱約約要配合蘇貞昌打抗中保台牌了」，但年輕人完全都還沒買帳，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，現在賴清德隱隱約約要配合蘇貞昌打抗中保台牌了，台北的三腳督選舉通常都會有三個階段，第一個階段就是鞏固基本盤，基本盤穩住之後就到第二階段，三人混打，最後就會分出強弱，然後打棄保。郭正亮坦言，「陳時中碰到周玉蔻之亂之後，基本盤都沒穩住，等於又回來鞏固基本盤，他們就認為打抗中保台是最快的」。

郭正亮更說，在陳時中競選總部成立之後，該有的道具都要出來了，郭正亮強調「競選總部的人流，是勝選指標，這非常明顯，年輕人是完全都還沒買帳，而且抗中保台這個議題，今年打比起2019年是大大過時了」，郭正亮認為，因為已經發生過裴洛西來台的圍台軍演，那民眾就會直接問「你有保台嗎？軍機過中線你們在幹嘛？一句話就吐回去了」，郭正亮坦言「所以現在再用這個來打，基本上年輕人拉不回來了」。

最後郭正亮也說，也許有一些五十歲以上的綠營支持者認同，但只有這些票的話，那陳時中一定是第三，郭正亮提及，「因為台北市的中間票實在太多了，台北市我認為沒有政黨取向的中間票至少有40％，這才是決勝點，這種打法讓人家看出深重的危機」。