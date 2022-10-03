民進黨台北市長候選人陳時中1日成立競選總部，副總統賴清德站台時直言「台北市是疫情的開始」。國民黨台北市議員候選人高揚凱怒批，這再次讓廣大的台北市民受到民進黨直接羞辱。要讓民進黨認錯只有一個方法，就是站出來投下神聖的一票，讓公理正義得以伸張而投。

民進黨的指揮中心因為好大喜功，擅自做出了「3+11」的錯誤決策，導致台灣長久以來防疫好成績，因為錯誤的政策，瞬間崩盤，至今已有上萬人死於疫情，無數個家庭破碎。而「3+11」決策，至今仍然是黑箱中的黑箱，沒有任何一個民進黨的政治人物出來負責。

疫情失控之後，顢頇的民進黨政府，絲毫沒有超前佈署的防疫作為，疫苗遲遲無法購買到位，不僅如此，還為了護航高端，阻止民間團體諸如鴻海、慈濟，購買疫苗，因此造成更多人因為等不到疫苗施打，白白失去了性命。

而造成「3+11」罪魁禍首的陳時中，不僅從來沒有正面回應過「3+11」決策的所有質疑，不斷講幹話來推卸責任；對於錯誤的疫苗採購政策，民進黨政府轄下的疫情指揮中心，不但沒有認錯，還直接封存購買疫苗的資料，藉此想要逃避所有的台灣人民檢驗。

賴清德的這一番話不是失言，而是民進黨的選舉招數，賴清德等這些民進黨的天王們，就是存心要將台北市、萬華，打成疫情的防疫破口，想著只要把責任推給台北市民，陳時中就能繼續保有正面形象，民進黨就能鞏固基本盤，最後再靠操作棄保贏得台北市長選舉。民進黨所有的政治人物，腦子裡都沒有台灣人民的福祉，只有對於政治利益的渴求，以及為求勝選不擇手段，所以才會在幫陳時中站台之時，說出如此的政治語言。