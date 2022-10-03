搞錯了？隨著九合一選戰腳步推進，各陣營策略也隨階段改變。前立委郭正亮今(3日)在《新聞大白話》節目指出，綠營台北、台中目前都沒拿到基本盤，所以陳時中、蔡其昌大打抗中保台牌。但桃園鄭運鵬與張善政難分軒輊，應該爭取中間選票，行政院長蘇貞昌助選時喊「守住國門」，在桃園完全是錯誤的策略。

郭正亮表示，台北市跟台中去講抗中保台的議題，比較可以理解，因為(陳時中、蔡其昌)這兩個人目前連基本盤都鞏固不住，就知道他們兩個選情有多糟。陳時中經過周玉蔻之亂，現在選票比民進黨基本盤還要少，所以他當然要先把基本盤給喚回來。

「三腳督的選舉，第一階段就是要鞏固基本盤。」郭正亮指出，第二階段就是三人混戰，就有時候打A、有時候打B這樣，到了最後一個階段才是決定棄保，當然你要想辦法讓自己成為前兩名。陳時中本來第一階段早就過了，結果經過周玉蔻之亂掉下來，所以現在又回來再打基本盤，就知道他的選情有多危險。剩下2個月而已，還在打基本盤，這個時候應該左右開弓，想辦法讓自己進入前兩名，這樣才有勝算。

郭正亮強調，今天看到TVBS最新民調，蔣萬安已經拉到40％，陳時中落後了10幾％（主持人錢子：陳時中22％），黃珊珊也掉下來了（23％），他們兩個拉平就是對蔣萬安最有利的情況！二三名差不多，蔣萬安就是最有利的結構，沒有人能夠拉上去。

郭正亮說，對蔡其昌很意外，因為他是現任立委，又是立法院副院長，民調會輸這麼多真是令人難以想像，也因為這樣想要鞏固住基本盤。副總統賴清德比喻蔡其昌是澤倫斯基相當失當，因為蔡其昌沒有弱到像烏克蘭對俄羅斯。應該說盧秀燕拿到了很多淺綠的票，所以蔡其昌選情並不好。

「可是在桃園打這個議題就完全是錯誤的策略。」郭正亮質疑，因為鄭運鵬跟張善政真的難分軒輊，誰會贏很難講，所以這時候去講抗中保台是沒有用的，因為基本盤早就鞏固住了，這時候應該去吃中間票才對。蘇貞昌說「守住國門」，但鄭運鵬是有贏面的，怎麼會去打這種牌呢？