張淑娟。（資料照片）

張淑娟聲明。（王鴻薇提供／楊亞璇台北傳真）

前中國小姐冠軍張淑娟近日遭媒體人點名曾經發生「緋聞案」，張淑娟委託國民黨台北市議員王鴻薇發聲明指控是惡意栽贓，令人無法忍受，已委託律師，將在近日內提告。王鴻薇也在臉書回應，自己是「路見不平、拔刀相助」！

有一位資深媒體人近來與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，稱其父蔣孝嚴20多年前的「緋聞案」，女主角就是當時的名媛張淑娟。張淑娟今天透過北市議員王鴻薇發出聲明與律師函指出這是不實指控，空穴來風、惡意栽贓，令人無法忍受。對於已過世的雙親，更是極大的侮辱，她已委託律師，將在近日內提告。

王鴻薇也在臉書回應，她之前也根本不認識張淑娟小姐，只是市長選舉竟隨便牽扯不相干的人。王鴻薇說，她今天和張淑娟通電話，完全可以理解張淑娟的憤怒，「人的尊嚴和權利有基本的底線」，這是今天她願意幫張淑娟代發聲明的最主要原因，一句話而已：「路見不平，拔刀相助」！