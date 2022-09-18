昨晚9時41分台東縣關山發生規模6.4強震，截至目前餘震已超過60個，稍早13時19分出現規模5.9餘震，許多民眾大喊「超有感」，但卻沒有收到國家級警報。中央氣象局表示，國家級警報要發布必須地震規模達到5.0，以及預估震度達到4級兩條件才行。

地震測報中心研究發展課課長陳達毅表示，國家級警報要發布有2個門檻，一是地震規模要達到5.0，再者預估震度要達4級，但警報是地震速報系統所發布，並沒有經過人工的調教，或多或少會和人工校正過的有所出入。

至於明明震度感受很大，為何北部卻收不到國家級警報？陳達毅指出，這次北台灣在系統預估中震度只有3級，所以北台灣是絕對收不到的，這其實是正確的，國家級警報會對可能致災的地區發布，也就是達到上述2門檻的區域。

陳達毅說，除非預估系統有錯誤，例如實際偵測震度4級，但預估只有3級，就會變成「該發卻沒有發」，但因為系統搶時間下和實際運作確實存在落差，這部分會持續精進。