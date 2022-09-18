台東縣17日晚間21點41分發生芮氏規模6.4有感地震，至今餘震不斷，台東縣府公告畫定向陽山及嘉明湖為管制區，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發並處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

另外，台東縣消防局也集結特搜隊員在關山待命，並且支援花蓮縣2台救護車，全力進行因應此次地震相關救災工作。

台東縣府緊急依災害防救法第30條第1項第2款規定，公告「南橫向陽山區及嘉明湖周邊區域」，為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要，請民眾不得進入從事登山、健行、溯溪等危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、24萬元以下罰鍰，並自9月18日下午15時起生效，以維護縣民安全。

另外，花蓮縣玉里地區傳出部分災情，台東縣也立即支援2台救護車，同時，特搜隊有30人前往關山大隊集結，由吳寶龍擔任指揮官，分成兩組1組15人支援花蓮玉里災害，1組15人在關山地區支援。