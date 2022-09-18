身姿優美的獵豹，是陸上動物短跑最快的紀錄保持者，牠還有一個地域別名叫「印度豹」，然而印度獵豹早在70年前就在野外滅絕了，現存的獵豹大多數都在非洲。印度開展一個大膽的計劃，希望重新在印度培養獵豹，這引起正反兩面的爭議，支持者相信，可以增進印度野外的生態多樣性，但反對者認為這群非洲獵豹的引進，與外來種入侵沒有什麼不同。

美聯社報導，星期六，來自納米比亞的8隻獵豹以空運的方式，抵達印度北部的瓜廖爾(Gwalior)，然後牠們被送往印度的一處國家公園，科學家將訓練這些獵豹適應當地環境，期望牠們能在印度繁演生息。

印度總理莫迪(Narendra Modi)在星期六到場見證獵豹移居新家，這幾隻大貓從籠子裡出來，有點怯生生的，是試探性的查看新環境。

莫迪說：「當獵豹再次奔跑時，草原生態也將恢復，生物多樣性將增加，能夠更好的推動生態旅遊。」

印度曾經有廣大地區分佈著獵豹，但是因為人為的獵捕與棲息地喪失而減少，到1952年確定滅絕。

事實上，全球獵豹的種群也很危急，野外只剩下不到 7,000 雙，現有棲地不到原本範圍的9%，這與人口增加、氣候異常，草原沙漠化都有關。

總部位在納米比亞的獵豹保護基金會(Cheetah Conservation Fund)主持人馬克爾(Laurie Marker)支持獵豹移民印度的計畫，她說：「印度的草原和森林可以為大型貓科動物提供合適的家園。為了拯救獵豹免於滅絕，我們需要在地球創造更多地永久棲息地。」

大多數國家的獵豹數量都在下降，但南非是一個例外，那裡的獵豹用完成生存空間。專家希望印度森林與草原能為這些大貓提供額外的茁壯成長空間。目前南非有十幾隻獵豹被區隔，預計很快就會抵達印度庫諾國家公園(Kuno National Park)。此外，也將有4隻南非獵豹被空運到莫三比克，那裡的獵豹數量急劇下降。

不過，其他專家則認為「獵豹移民」必須更加謹慎，國際自然保護聯盟的查特吉( Mayukh Chatterjee)說，「當一種外來新動物被混入時，可能會產生意想不到的後果。」

例如，印度原生的老虎，以及條紋鬣狗等其他食肉動物，是否與獵豹出現衝突性的生存競爭，這我們都不知道。

印度曾希望引進與原生印度獵豹更相似的伊朗獵豹，但伊朗獵豹也是瀕危物種，野外種群只有幾十隻，生態過於脆弱而無法遷移。