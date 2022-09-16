台江國家公園管理處預計將在10月1日舉辦「2022台江黑琵季」開幕活動，讓民眾認識溼地生態及及了解保育的重要性。（台江國家公園管理處提供／李俊淇台南傳真）

今年第一隻來台黑面琵鷺在中秋節當天飛抵七股曾文溪口渡冬，不到一周時間，巡查員又發現陸續增加5隻。台江國家公園管理處預計將在10月1日舉辦「2022台江黑琵季」開幕活動，讓民眾認識溼地生態及了解保育的重要性。

保育研究科長王建智表示，在10日早上發現第一隻黑面琵鷺伴隨著11隻的蒼鷺一起抵達，在14日上午在同地點發現再增加5隻黑面琵鷺，目前都已飛往其他地方棲息。未來東北季風增強後，在10月時將會陸續增加，而在11月中旬，數量將達到最頂峰。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，近年黑面琵鷺數量保持上升趨勢，而台灣是成長幅度最明顯的地區調查，全台共3824隻，超過全球總數6成，相較去年，增加692隻，增加幅度22.1％。

台江國家公園管理處副處長許嘉祥表示，台江國家公園是台灣唯一濕地型國家公園，區內廣闊的濕地是候鳥重要的度冬棲息環境，而每年10月至隔年的3月是黑面琵鷺及候鳥度冬的季節，時序入秋，黑面琵鷺及冬候鳥將陸續飛抵台江，為讓民眾認識濕地生態及了解保育的重要性，每年在候鳥度冬期間辦理「台江黑琵季」系列活動。

台江處表示，這次活動特別與崑山科技大學時尚展演事業系合作，將「永續時尚，黑琵美學」概念，融入活動主題，推出黑琵時尚秀及黑琵派對情境拍攝等。將在台江國家公園遊客中心進行攤位宣導，包含趣味生態遊戲、創意DIY、在地社區農漁產品及文創品展售等，民眾無需報名即可參加，透過闖關集章兌換限量500份的特色紀念品。