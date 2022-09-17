美國緬因州一艘漁船出海捕魚時，天外突然飛來一條鯊魚，直接砸在漁夫身上，嚇得所有船員驚慌逃命，至於「肇事」鯊魚在上船後還很有活力，不停擺動尾鰭，畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，事件發生在上月27日，一艘由「Sea Ventures Charters」所營運的漁船在進行海上作業時，釣到了一條大魚，正當眾人興奮的想將大魚拉上岸時，突然從船身左側飛來一條鯊魚，硬生生砸在漁夫身上，其他船員見狀當場嚇傻，回神後瞬間鳥獸散，立刻爬上梯子閃避。

事後漁船公司將這幕驚險畫面PO網，離譜景象隨即在網路上瘋傳，據悉這條長約2公尺的鯊魚是灰鯖鯊（Shortfin Mako Shark），並坦言這是一次千載難逢的經歷，幸好船上人員沒有人因此受傷，並在經過測量和記錄後，將鯊魚放生。

灰鯖鯊向來有「海洋獵豹」之稱，是地球上游動速度最快的魚類之一，速度可達每小時72公里，擅長捕捉快速移動的獵物；灰鯖鯊不只游速快，跳躍能力也不容小覷，可以躍出水面高達9公尺捕食，身形最大達3.7公尺、重545公斤。

與其他鯊魚一樣，灰鯖鯊的皮膚也覆蓋著一層稱為皮齒（dermal denticle）的微小鱗片，長度約0.2公釐，整齊的從魚頭往魚尾方向傾斜。美國阿拉巴馬大學航空工程師艾美（Amy Lang）的研究團隊就曾發現，灰鯖鯊之所以能高速游行的秘密，關鍵在於這些皮齒皆以40度角彎曲，能防止快速游動時的水流回流，減少阻力。