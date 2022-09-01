綠色和平今天發布《黑腥企業── 鮪魚罐頭的騙局》調查報告，指出豐群水產在美國的子公司大黃蜂供應鏈中，疑似涉及非法漁業（IUU）與強迫勞動。調查指出，美國市面販售的大黃蜂鮪魚罐頭，內容物摻雜美國海關確認有強迫勞動，在臺已被檢調以人口販運罪名起訴的「大旺」漁船捕撈的漁獲，呼籲血汗罐頭應下架。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，這次的報告是從公開資料中，直接發現有違法記錄的供貨漁船，顯示豐群和海外子公司空有政策卻根本沒有落實，說一套做一套，因此強烈呼籲應督促子公司別再隱瞞與欺騙消費者，也不要再以公關說詞迴避跨國公司應承擔起的社會責任。

綠色和平呼籲豐群水產應立即對受害人及消費者公開道歉，並成立獨立調查委員會調查 Trace My Catch 的漏洞，並於6個月內公布結果；下架所有疑似涉及非法行為的產品，並在獨立調查結果出爐前，暫停與這些供貨漁船的一切交易；公布完整供貨漁船名單，全面檢視供貨漁船是否有 IUU 違規與強迫勞動紀錄，並終止與任何上榜供貨漁船的業務。

豐群水產回應，全球漁業產業提供了約4000萬人的生計與經濟來源，唯有結合政府、非政府組織與產業一起承諾攜手合作，才能改善目前的產業現況與挑戰，基於長期以來豐群對於漁工人權的關切與實際行動，將持續追蹤該事件並且願意協助船東進行相關改善措施。