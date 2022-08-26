近年來性私密影像外流或散播事件層出不窮，但被害人往往因為缺乏協助管道、害怕社會觀感而難以求助，更擔心無法要求網路業者快速下架，甚至在處理過程中帶來二度傷害。衛生福利部今天與7大民間團體召開記者會，正式推動由Meta提供的StopNCII（停止未經同意散布性私密影像），被害人可申請刪除平台上的性私密影像，避免繼續在網路上散播。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，目前針對兒少受害人已啟動「iWIN計畫」，而成年受害人同樣需要被關注，衛福部自110年起針對成年被害人辦理「私ME計畫」，提供被害人明確的求助管道、協助被害人立即下架遭散布的私密影像，並與民間團體協力，提供法律諮詢與諮商輔導。該計畫雖然尚未廣泛宣傳，但在民間團體轉介下，今年1到7月已有150名被害人求助。

張秀鴛指出，150名被害人中，女性占了74％，但也不乏男性受害者，年齡從19歲到75歲皆有，其中6成被害人不願意報警。她提到，一名年逾7旬的女性因誤入「網路裸聊」陷阱，對方以私密影像威脅勒索；近來網路上新興手法層出不窮，大多是先假意取得信任，在未經同意下取得私密影像，讓人防不勝防。

目前私ME計畫收到的150件中，總共涉及821個網址、27個帳號，其中7成4已通知業者自律處理並完成下架。張秀鴛指出，其餘2成多可能因為網站IP設在國外，很難聯繫上，但目前立法院正在進行《犯罪被害人保護法》等相關修法，未來就能透過行政處分、由電信業者直接「封網」，限制台灣IP進入該網站。

除了和民間團體協力外，衛福部也宣布正式推動由網路平台業者Meta提供的StopNCII（停止未經同意散布性私密影像）服務，該網站提供「一站式自助服務」，被害人可自行上網申請下架性私密影像，且不需上傳原始影像，而是轉換成數位指紋再進行比對。衛福部呼籲各網路平台業者加入，共同建構綿密的防禦網絡，阻擋性私密影像散布。

曾有類似受害經驗的立委高嘉瑜也現身呼籲被害人，自己當初也相當猶豫，但選擇站出來之後，發現很多人是和自己站在一起，大家都一起努力減少傷害。立委王婉諭也呼籲大眾，從不拍攝、不散布、不上車幾個面向做起，一起成為阻擋性私密影像散布的堅定力量。