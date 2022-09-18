今(18日)台東下午2點44分發生6.8級地震，是今年最強的地震，各地陸續傳出災情，令全台民眾很有感。藝人黃子佼貼出一段影片，透露工作室發生地震時的超晃情景，所幸並無大礙，不過他家中的蜥蜴缸破裂，更可惜的是，孟耿如的兒時陶藝作品已全數摔壞，讓黃子佼難過地感嘆：「兒時回憶破碎了」。

黃子佼今(18日)曝光地震時拍下的影片，他當下人在工作室，身邊和天花板的收藏品劇烈搖晃，畫面驚險萬分，更讓他一度被震到頭暈，好險人跟收藏品平安無事；不過，黃子佼的家中混亂不堪，裝蜥蜴的重物缸掉落，代表著愛妻孟耿如童年的陶藝作品，也全數碎裂一地。

黃子佼的工作室被地震狂晃，所幸藏品皆相安無事。(圖/黃子佼 FB)

黃子佼的家中裝蜥蜴的重物缸掉落，所幸有在場的孟耿如朋友協助搬起。(圖/黃子佼 FB)

自黃子佼在社群曝光的地震碎裂照，可見本在收藏櫃的陶藝品掉在地上，碎片四處散落，畫面非常觸目驚心；緊接著黃子佼曬出陶藝品未碎裂時的照片，展示給大家看並感嘆道：「我們會記得當時年少的耿如有多麼厲害，等一下要回家清理他們了」，最後不忘提醒這2天地震頻繁，請大家多保重提防、以及天佑台灣。

黃子佼曝光孟耿如陶藝還沒碎時的模樣。(圖/黃子佼 FB)

貼文一出，網友對地震也很有感，紛紛留言寫下：「我也以為是晃到頭暈」、「近日別離孩子太遠，阿彌陀佛」、「把高處物品先搬到地面上較安全」、「寶寶要保護好喔」、「兒時回憶沒有，但有玉米的作品補上」、「九月是地震頻繁月」、「人沒事最重要」。