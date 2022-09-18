英國與加拿大政府表示，非洲東部國家厄利垂亞（Eritrea）當局為因應南方鄰國衣索比亞北部戰事再起，已要求自身武裝部隊動員。

法新社報導，衣索比亞當局與泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）間的戰事8月再起，粉碎了今年3月達成的停火協議，也使得雙方接近2年交戰能夠和平解決的希望破滅。

泰格瑞當局此後曾表達願意在非洲聯盟（African Union）帶領下進行談判，但衣索比亞政府仍未公開予以回應，僅表示依舊「致力於」非洲聯盟領導的和平程序。

交戰雙方皆指控對方先開火，戰事已從衣索比亞泰格瑞省南部朝北方與西方擴散到其他前線，並捲入內戰初期支持衣索比亞政府軍的厄利垂亞部隊。

英國與加拿大政府16日晚間發布旅遊警示，表示厄利垂亞當局已發布軍隊動員令，呼籲在當地國人盡量勿移動。

加拿大政府警告國人，厄利垂亞當局可能臨時在全國實施更多安全措施。英國的警示則說，厄利垂亞政府是在14日發布動員令，「此時您應該格外警戒」。

厄利垂亞是世界最封閉的國家之一，至今未對相關報導發表評論。