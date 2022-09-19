中秋節過後的首個周末，東部連兩起芮氏規模至少6.4強震，震撼全台！隨著中央氣象局公布震央，甚至「主震變前震」，不少專家也開始提供專業分析，且直指未來再發生大地震的地點，很可能落在嘉南平原。

多久沒地震算危險？其實很難給答案，觀測上最客觀的說法，「不斷出現的小地震，有助能量釋放」。像台東這樣一次來兩個大的，初步看起來就是長期沒什麼地震的結果。

中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，這兩天的地震來自中央山脈斷層，該斷層自去年4月起已有多次能量釋放，「但大地震不能只看近5、60年，都要以200甚至300年看才準」。

台灣颱風論壇臉書PO文分享，根據觀測，「地震震央有往北的趨勢，且玉里及池上斷層周邊的數量增加了」。地震測報中心主任陳國昌也呼籲，要留意最近地震是否會引發池上斷層錯動。

根據《聯合新聞網》報導，成功大學地球科學系教授饒瑞鈞指出，台南以南到屏東，地表長期有緩慢的能量釋放，台南以北卻沒有；中部曾發生九二一大地震，短期內再來的機率降低，所以嘉南一帶應投入資源研究。