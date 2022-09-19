中秋連假後一周，國內疫情是否上升？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，上周（第37周）本土病例共28萬6928，較前一周增加20.8％，顯示疫情持續上升、還沒到達高點，但上升幅度沒有這麼快。資深媒體人爆料入境檢疫0+7將在10月25日或31日上路，對此王必勝否認，表示「目前進度是還在討論整備中，沒有確定日期出爐」。

指揮中心統計，國內第37周（9月11日到17日）病例數為28萬6928例，相較於前一周（36周）病例數23萬7484例，增加20.8％。王必勝指出，疫情還在上升中，還沒到達高點，看起來增加幅度沒有非常快，整體來說BA.5這一波疫情仍然持續中，而且還在上升，請大家還是要遵守防疫相關規定，該打疫苗還是要打疫苗。

王必勝表示，中秋連假期間，有一段時間病例數變少，過完之後又反彈變多，整體看來還在持續上升，高峰預測會落在本周三，如果延遲一點就是下周三，和先前預測一樣。至於確診數高峰會到達多少？他表示，周平均大概是3萬到6萬之間，介於高低推估之間，目前單日最高是4.9萬左右，也許會再高一點，看看明後天數據就會知道。

資深媒體人周玉蔻今天發文表示，國內有機會在10月25日或10月31日廣開邊境，採取入境檢疫「0+7」措施。對此王必勝表示，行政院長蘇貞昌在擴大防疫會議上已責成各部會就邊境開放措施做相關準備，目前進度是還在討論整備中，沒有確定日期出爐。

蘇貞昌今天上午也指示，希望提前公布邊境時間，讓相關產業可以預作準備。王必勝說明，整體方向就是會早點公布，給大家充分的準備時間，各界也反應休息很久了，包括旅行業、旅館、防疫車隊，人力和組成都要一些時間準備，民眾也需要準備，會早一點宣布，以這樣的方向進行。