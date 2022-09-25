確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今新增新冠肺炎本土確診853例，其中男性365人、女性488人，年齡分布1歲以下至89歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例13萬5394人，人口占比確診率達25.29％。

衛生局指出，依據中央流行疫情指揮中心公告，因台灣防疫量能充足，邊境管理將採階段性開放，第一階段自9月29日起，入境總量提升至每周6萬人次，原入境須採集深喉唾液做PCR檢測，改成發放4劑快篩，入境當天及入境後第3天檢疫期滿時快篩，「3＋4」居家簡易處所全程1人1室。

第二階段規劃入境總量大幅提升至每周15萬人次，同時正式實施「0＋7」，即免居家檢疫，7天採自主防疫，預定10月13日實施。

縣長徐耀昌表示，邊境逐步開放，接種疫苗是預防染疫基本功，尤其可以有效預防染疫後重症與併發症發生，特別提醒長者及幼兒，儘快完整疫苗接種，平時務必落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，有症狀快篩檢，全民持續配合各項防疫工作，才能建立全面防護。大家一起守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。