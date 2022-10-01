新冠肺炎本土疫情連6天升溫，國內今新增4萬3040例本土個案，較上周增加12.8％，另增45例境外移入、48例死亡個案。2020年以來，國內共累計650萬4422例確診、1萬1101例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少240例，下降0.6％，較上周六多出4883例，增加12.8％。今日本土個案以新北單日新增8756例居多，其次依序為台中5745例、台北市4846例、桃園4705例、高雄3863例、台南2811例、彰化2268例等；

境外移入個案則分別自法國、香港及德國（各1例）入境，另42例感染國家調查中，入境日期介於今年9月1日至9月30日。

與此同時，國內今新增170例中症、57例重症個案，另增48例死亡，死亡個案介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中44例具慢性病史、30例未接種3劑以上疫苗。目前國內兒童累計重症234例，其中腦炎31例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C151例、共病3例，死亡維持34例。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

疫苗接種情形方面，莊人祥表示，昨6個月大～4歲幼兒共7136人次接種莫德納、輝瑞疫苗，其中接種第1劑的有3383人次，第2劑則有3753人次，目前幼兒第1劑涵蓋率為39.6％、第2劑則有9％。莫德納次世代疫苗方面，昨共接種16752人次。

目前國內第1劑疫苗覆蓋率為93.7％、第2劑未87.7％，追加劑73.7％，第2次追加劑11％，其中65歲以上有38.5％。2020年以來，國內共累計650萬4422例確診、1萬1101例死亡。