台東昨（18）日發生強震震撼全台，但總統蔡英文出席防災會議挨轟不但讓在場者枯等兩小時、到場後照稿念完就走太冷血。此事除了引起網友憤怒，前立委郭正亮也坦言，整起事件給他的感覺就是「心不在焉」。

郭正亮今（19）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，許多被調來參加防災會議的指揮官都必須放下手邊工作前來參加，也會想藉此反映災情，並且得到相關幫助；救災是緊急、緊迫的事，沒想到居然是「用這種方式來處理」。

郭正亮提到，有一位很深綠的名嘴對他直言「這根本是政權末期了」，也對於發生該事感到不可思議。郭也狠酸，這次事件根本是末梢神經沒有感覺，他直言若蔡英文不知道災情，警政署與消防署至少可以整理一些相關資料出來她，「結果好像都不太進入狀況」。

郭正亮表示，總統因可以調動軍隊救災，所以在災難發生時的角色很重要，且也須知道災情狀況，他以前總統李登輝為例，指出李在921地震時曾親自飛到災區，並帶了現金紅包慰問災民，「他準備周詳到這個程度，更別說下（救災）指示了」，因此郭正亮最後也直言，整起事件給他的感覺就是心不在焉，「不然怎麼會有這種反應？真的難以理解！」