民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵獲得現場民眾熱烈回應。（吳佩蓉攝）

民進黨主席、蔡英文總統今（25日）至宜蘭縣英承會館，出席「2022宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會」，為宜蘭縣長參選人江聰淵與綠營提名的其他參選人拉抬聲勢。蔡致詞時表示，年底的選舉，支持江聰淵當縣長，從中央到地方，為宜蘭一起拚建設、拚福利，把宜蘭贏回來，讓宜蘭「重返榮耀」。

今蔡英文總統與行政院副院長沈榮津、勞動部長許銘春、立委陳歐珀、前縣長劉守成、前代理縣長陳金德、中央黨部秘書長林錫耀、宜蘭縣黨部主委陳俊宇等，一同站上舞台熱情的向宜蘭鄉親揮舞手上旗幟，現場氣氛十分熱絡。

蔡英文細數江聰淵的政績，其中今年4月，行政院長蘇貞昌推動的「班班有冷氣」，就是參考江在宜蘭市推動的經驗，地方只要有好政策，中央就全國來做。蔡強調，江聰淵不只做事受到肯定，他提出的一些政策，也會變成全國的政策。

她表示，宜蘭百工百業的先進，大家傑出的表現展現在各行各業，所以，今年宜蘭縣長的選舉，全台灣人都在看，看宜蘭人的選擇是什麼，宜蘭人一定要找回宜蘭人的光榮、「重返榮耀」。

蔡英文強調，明年中央政府總預算為史上最高，尤其在照顧小孩、老人、教育、租屋補貼等所需經費，都是創新高；為展現政府從小孩照顧到老大人的決心，及支持年輕人、幫助弱勢、減輕育兒與長照負擔的用心；中央有決心推動預算、增加地方建設，如讓江聰淵當縣長，中央到地方必齊心為宜蘭拚建設、拚福利。

蔡還拜託大家，「十八歲公民權」修憲複決案一定要過關，需要965萬張同意票，比她2020年當選連任總統的817萬張還要多；呼籲一起支持「十八歲公民權」，讓年輕人有機會決定國家的未來、讓台灣的民主更進步。

待蔡英文致詞結束後，蔡高舉江聰淵的手，與黨內幹部、公職人員等，跟現場民眾大喊「顧宜蘭」、「換縣長」、「江聰淵凍蒜」，展現宜蘭民進黨大團結的精神，宣示選舉必勝的氣勢。