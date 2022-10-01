民進黨台北市長參選人陳時中今競選總部成立，蔡英文總統致詞時表示，今年是1998年至今，民進黨在台北最有機會勝選的一次；她也提三個理由挺陳時中，並說，陳時中會做事她最清楚，所以首都市長提名的時候，「陳時中一直是我心目中最強、最佳的人選」。

蔡英文致詞指出，台灣一直在進步，但首都執政評比一直是後段班，自己覺得很可惜，台北市條件好、文官優秀、財政充裕、市政能見度也很高，台灣在進步，台北應該更進步。

她提到，過去2年收看陳時中主持防疫記者會指出，陳時中是有溫暖、會做事、抗壓性很強的人，面對有道理的叮嚀很快調整，沒道理的指責也不會口出惡言，挑戰、批評、壓力從來沒少過，「但陳時中都挺過來了，台灣也挺過來了，謝謝陳時中與防疫團隊」。

蔡英文表示，選贏台北，中央、地方可以合作，諸多福國利民的政策會在首都更有力地實現，成為全國典範。

提到投給陳時中的3個理由；蔡英文說，首先，陳時中是有溫暖照顧的心力，從防疫、長照、幼兒津貼、不孕症補助、擴大肺癌篩檢，「他為人民多想一點、多做一點，他一定會用同樣心力，守護台北人」。

此外，她還認為，陳時中有解決問題的魄力，過去2年多的防疫，身經百戰，也提出方案，要用能力與魄力為台北解決疑難雜症。

最後是，她認為，陳時中有沉穩抗壓的能力，面對外界的抹黑，不謾罵、不退縮，忍辱負重、沉穩踏實、高EQ，這才是台北人要的首都市長。

蔡總統不忘提到，年底還有18歲公民權修憲的公投，她強調，這是民進黨20多年來推動的議題，好不容易走到最後一哩路，這張公投票一定要蓋同意。