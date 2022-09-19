連三天花東震不停，尤其昨日台東池上發生規模6.8的今年最大地震，而主震發生前有73個地震，氣象局表示「相當少見」。然而今天餘震頻率突然大減，氣象局表示「不確定是否正常，有點奇怪」。

根據氣象局統計，相較昨日前震和餘震不停，今日餘震大為減少，今早10時07分花蓮卓溪的規模5.9地震為最後有測報記錄的餘震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，在今早規模5.9的餘震之後，雖然還有較小的地震，但一直到現在都未出現規模足以發出預報的餘震。

「地震突然這樣停了覺得怪怪的」，陳國昌說，目前並不確定這樣是否正常，從過去的地震模式來看，中央山脈東側或花東縱谷西側在發生較大規模地震後，其實很少發展成長系列的地震序列。

陳國昌指出，目前氣象局還是樂觀看待，推測地震密集發生的階段已經過去，之後的餘震可能就是較長時間才會出現，目前研判更大規模的餘震出現機率相當小。

他解釋，餘震的趨勢開始減少，假如會有更大規模的餘震其實趨勢上並不會減少，因為能量釋放尚未達到平衡，後續也還會有許多餘震，跟目前情況並不符，本起強震包含前震、主震和餘震，該地區的能量釋放看來已經差不多，推估不會再有更大規模的餘震了。