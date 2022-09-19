搶攻秋季國旅住房商機，晶華國際酒店集團旗下首家精品溫泉度假飯店礁溪晶泉丰旅，即日起至11月30日推出「秋之落栗。醉景逐舟」季節限定住房專案，結合擁有「宜蘭小歐洲」的美譽安農溪畔，安排秋冬必訪秘境泛舟，標榜一邊欣賞陽光相映橘紅落羽松景緻，專案獨家贈送戶外水上運動必備「防水浮力漂流包」，連續入住三天兩夜者，依房型人數免費贈送安農溪落羽松祕境泛舟體驗。

晶泉丰旅以早鳥享優惠提前21天訂房為例，三天兩夜假期、兩人同行，入住日式質感溫泉套房每人最低只要5,300元起，每日加贈輕日式吃到飽自助式早餐，官網訂房加購高鐵車票另可享75折起優惠。

礁溪晶泉丰旅表示，落栗色代表日本秋日熟透落地的栗子，象徵對於富有遠見的夢想家，實現夢想的祝福，時序入秋後推出的第一個住房專案，便以落栗色為主題，邀請旅人共享「秋之落栗。醉景逐舟」。專案內容的亮點便是親臨宜蘭「生命之河」--安農溪進行泛舟體驗，享受水流湍急的刺激感，還有落差90度的攔沙壩挑戰，最精采的部分則是在水流平緩的河道，坐擁山巒、溪谷、以及整片轉為金黃與紅色的落羽松，山水美景情境彷如置身歐洲。泛舟體驗過後，旅人可造訪安農溪畔的絕美落羽松秘境，二排長達500公尺的落羽松筆直大道，為IG美拍熱門景點，亦可於此野餐、騎單車輕鬆享受浪漫愜意午後時光。

「秋之落栗。醉景逐舟」住房專案另提供兩天一夜假期，兩人同行入住雅緻溫泉客房每人只要2,900元起，入住贈送水上運動必備「防水浮力漂流包」，輕便且實用的裝備，保護旅人隨身衣物不被弄濕，裝飽空氣後亦做為水上漂流袋使用，享受水上刺激活動更安心。專案亦提供精油舒壓浴鹽或乾燥花香氛蠟片DIY加價購活動，獨家調配的天然香氣，搭配客房專屬景觀湯池，沉浸溫暖湯泉，釋放疲憊的壓力，療癒身心。