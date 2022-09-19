花東震災 產險業預估損失1600萬 21:072022/09/19 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9月18日台東芮氏規模6.8強震，鄰近一旁的花蓮玉里鎮一棟樓房應聲倒塌。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花東地區震災，並且多起餘震，金管會調查，橋樑及店家投保商業地震險共計11件，目前災損預估1600萬元，共計7家保險公司承保。 另外，尚未查到有投保住宅基本保險，以及人身保險方面，身故及傷害者有2人，為壽險公司保戶，投保資料尚在查證當中。 強震釀災 南市府將檢測164座40年以上老舊橋梁 加速花東震災區重建 勞動部啟動臨時工作津貼措施 春日國小被震塌採線上教學 教長核定給花東各500萬校園修復 #震災 #預估 #共計 #投保 #花東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆國中小設太陽光電系統 回饋金逾千萬 14:002022/09/19 生活 投保率低 花東震災商業地震險初估賠1,600萬 18:472022/09/19 財經 23年前921歷歷在目！蔣萬安吐8字喊：震災時要有「這東西」 17:452022/09/19 政治 漁船關島海上漂 海巡載老船長馳援 04:102022/09/19 社會新聞 不捨花東遭強震侵襲 張善政吐與花蓮淵源：心如刀割 13:482022/09/19 政治 蔡英文快閃災害應變中心 侯友宜：民眾希望中央關心協助 10:102022/09/19 政治 花東震災 國產署：3措施協助受災承租戶租金減免、重建 20:212022/09/19 財經 黃偉哲後援會千人造勢 謝龍介為震災祈福 04:102022/09/19 地方新聞 3人險魂斷高寮大橋 台鐵搶修花東段 04:102022/09/19 生活新聞 花東鐡路3橋梁爆安全疑慮 交長：修復需1個月以上 14:362022/09/19 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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