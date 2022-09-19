花東地區震災，並且多起餘震，金管會調查，橋樑及店家投保商業地震險共計11件，目前災損預估1600萬元，共計7家保險公司承保。

另外，尚未查到有投保住宅基本保險，以及人身保險方面，身故及傷害者有2人，為壽險公司保戶，投保資料尚在查證當中。