國發會今委員會議後報告公共建設計畫進度，今年前8月計畫經費達成率創近15年同期新高，不過，台東、花蓮近2天發生強震，媒體關注東部的公共建設進度，是否將會受到影響？國發會副主委游建華表示，縣市政府先彙整災情，約2天以後才能知道現有公共工程的受損狀況。

游建華指出，既有公共建設都在進行中，受到這次地震影響，必須要有足夠完整的資料，才能知道地形異動、對既有工程的影響，若需要中央協助，會報到行政院，不過目前還在評估受損狀況、量能有多少等，需要再等幾天才會知道影響程度。

國發會官員表示，現階段花東地區的重大工程，包含花東鐵路雙軌化、花東台九線縱谷公路安全景觀大道，還有零星省道、橋梁改善計畫，各工程單位正在檢視工程、地形狀況等，也正在統計當中。

國發會根據統計指出，111年整體公共建設計畫截至8月底執行金額為2884億元，計畫經費達成率為52.63％，與去(110)年同期相較，上升2.88個百分點，經費達成率及執行金額均優於近15年各年同期。

國發會主委龔明鑫表示，明年度整體公共建設預算規模接近6000億元，較今年度增加1460億元，期許各部會督促所屬，用公共建設穩固經濟發展根基，讓台灣在疫情後能繼續大步向前邁進。