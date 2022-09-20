瑞典國會議長諾倫今天表示，由於右翼政黨在最近舉行的大選贏得過半席次，溫和黨（Moderate Party）黨魁克里斯特森已獲得授權，以嘗試組成新政府。

路透社報導，諾倫（Anders Norlen）說：「這個決定相當顯而易見。」他還表示，自己並未對組成政府要花多久時間設定期限。

根據瑞典選務當局，在國會349席議員當中，右派的溫和黨、瑞典民主黨（Sweden Democrats）、基督教民主黨（Christian Democrats）和自由黨（Liberals）合計贏得176席，小勝中間偏左陣營的173席。

外界普遍預期，克里斯特森（Ulf Kristersson）將嘗試組建少數政府，將1、2個右翼政黨排除在外，但在國會仍須仰賴它們的支持。

這場選舉堪稱瑞典政治的分水嶺，因為來自白人至上邊緣派系的反移民政黨「瑞典民主黨」即將對國家政策握有更大影響力。（譯者：張正芊/核稿：施施）1110919