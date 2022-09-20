邊境管制進一步鬆綁可期，中央疫情指揮中心表示待確切時間表敲定後會提前公布，使相關業者有充足時間準備。觀光類股今（20）日再度成為盤面關注焦點，類股指數開高後放量穩揚3.25％至101.8點、創2月底以來近7月高點，早盤維持約3％漲幅，領漲盤面類股。

行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，針對國人最關切的邊境管制措施調整，請指揮中心會同各部會預先做好詳細規畫及相關配套。指揮中心指揮官王必勝對此表示，雖然目邊境解封時間表尚未敲定，但為讓相關業者有充足時間做準備，待確定後會提前公布。

受此消息激勵，觀光股再度成為市場關愛族群。其中，連鎖餐飲集團六角(2732)受惠營運復甦態勢明確，近日股價明顯發動上攻，續昨日放量勁揚6.28％後，今日開高後在買盤敲進下再度放量直衝漲停價121元，領漲觀光類股、創去年7月中以來14個半月高價。

經營85度C的美食-KY(2723)同樣受惠營運可望逐步復甦，今日開高後放量勁揚7.04％至114元，創7月初以來2個半月高點。連鎖餐飲集團王品(2727)放量勁揚6.85％至132.5元，創3月初以來逾半年高點。瓦城(2729)同步帶量走揚5％至210元、填權息率達57.98％。

晶華(2707)國際酒店集團雙北據點住房業務近2年受邊境管制影響甚鉅，在邊境可望進一步鬆綁激勵下，股價今日在買盤敲進下放量飆升7.29％至184元，創4月中以來5個月高點，早盤維持近6.5％漲勢，同步領漲觀光類股。

而受制邊境管制影響最大的旅遊股同步歡慶，昨日觸及80.5元新高後翻黑挫跌5.71％的山富(2743)今日再度上攻，放量飆升7.98％至78.5元，五福(2745)同步勁揚5.03％至52.2元，雄獅(2731)放量穩揚3.94％至97.7元、鳳凰(5706)走揚3.69％至67.4元。