男子許崇瑄和女性友人張楷捷共謀開設3家管理顧問公司，從2015年10月起設局，以即將上市公司股票作投資標的，3個月保證獲利2％，吸引253名菜藍、退休族投入資金，總計吸金1億9000萬元後落跑。許男及張女今年5月落網，高雄地檢署依詐欺等罪將2人起訴。

許崇瑄開設資承、元太 （又更名為誠太)、旭富等管理顧問公司，張楷捷負責擔任業務，兩人2015年10月到2018年5月間以假名招攬多名業務員，對外宣稱「可以透過富邦證券公司圈購未上市股票，保證上市3個月、獲利2％」，吸引不少公務人員、菜籃族、退休族，甚至是該公司不知情的業務人員上當，還號召一整個家族把房子拿去抵押，一口氣投入1、2000萬，到開庭傳喚時才知道原來是一場騙局。

檢調查出，許崇瑄和張楷捷刻意挑選的未上市股票，有中嘉寬頻、晶相光、聯廣、朋億、三商家購、凌越生醫、聯嘉、中華立鼎等公司。許崇瑄為了取信投資人，還偽造「財政部國稅局年度證券交易稅一般代繳稅額繳款書」，讓業務人員轉交給投資人，詐騙300多位民眾2億餘元後，於2018年5月捲款潛逃。

專案小組今年4月兵分多路至桃園市、台中市共5處執行搜索，扣得現金800多萬、BMW牌X4休旅車1輛，同時逮補張楷捷到案，許崇瑄當天人不在家，原本答應檢調出面應訊，一度反悔，自知法網難逃，後來才在律師陪同下到案說明。

檢方清查，許崇瑄在2015年10月至2018年5月間騙走253人共1億9307萬元，隨後捲款潛逃。訊問後，依詐欺、偽造文書罪將許崇瑄、張楷捷兩人起訴。