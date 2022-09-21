聯亞(3081)兩大主力產品，電信(Telecom)產品線隨大陸5G基地台、中系與美系資料中心建置成長，資料中心(Data Center)產品包含25G、50G EML與矽光等也持續成長，其中，矽光新增3~4家客戶業已進入量產，800G矽光產品最快第四季也將開始小量試產，整體來說，在消費性新產品PD/APD於第三季已經開始隨旺季拉貨與InP PD放量之下，下半年毛利率開始回升。

受惠大陸伺服器建置潮啟動，聯亞提供的10G、25G出貨量可望逐季成長，聯亞電信產品應用之10G、25G產品受惠5G基站佈建需求，為聯亞未來成長動能。聯亞預估25G新設計的產品2022年佔25G產品營收比重高達30~50%。

聯亞電信產品下半年於大陸客戶的滲透率提升，在缺料影響性趨緩之下，5G基礎建設緩步回穩，且觀察大陸地區另一動能來自於當前的大陸當地大型資料中心及其通訊零組件拉貨也可望於下半年重啟，提升聯亞矽光產品之滲透率；此外，大陸傳統的FTTH上傳速率全面從 2.5G升級至10G除了光通訊模組以外，聯亞在磊晶端光通訊10G產品也有看到顯著拉貨動能。

矽光產品上，聯亞的矽光產品線客戶新增3~4家客戶業已進入量產，矽光400G、800G也已在爬坡階段，預估2022年前二大矽光客戶可望佔矽光營收達40%，大陸矽光客戶也攻入美系大型社交網路公司與其資料中心體系當中，整體矽光產品在今年可望成長30~50%，美系ISP新客戶近2年成長更達到100%，除此之外，第四季時會先有一部分的美系客戶800G矽光產品開始小量試產。