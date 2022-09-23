印度政府23日宣布，除非儲能成本大幅降低，否則為了滿足與日俱增市場需求，可能最慢到了2030年，燃煤發電量還要再多增25%左右，所造成的溫室氣體排放量約有56GW。

印度政府表示，正計畫對環保再生能源大舉投資，不過為了經濟成長，還是得優先以可靠的發電來源為主。俄烏開戰後，煤炭頓時變得洛陽紙貴，今年印度夏天爆熱，當地龐大電力需求就是靠著大燒燃煤來供給。

印度政府強調，會一直進口煤炭以填滿自己國內供應不足的缺口，因為電力不能被中斷。計畫最晚2030年之前，印度清潔能源發電量估達500GW，以便爭取2070年可實現淨零碳排。

為了將可再生能源轉化為不間斷的清潔能源，印度政府直言需要更便宜的儲能解決方案。同時，也有加強對風能、太陽能與儲能相互結合的投資，但印度也不滿已開發國家相關環保投入不夠。

印度政府指出，要是電網儲能的規模可以快速擴大，將加速擺脫使用傳統燃料。同時，對電池依賴性也可望愈來愈少，那麼中國大陸即使握有大部分鋰金屬供應權，也沒有很大威脅性。