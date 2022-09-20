進口木質人造板。（林試所提供）

根據財政部關務署海關進出口貿易統計資料，2012至2021間每年進口實木產品約420到550萬立方公尺，而以2014年為最高，約為553.8萬立方公尺，這個量相當於可以裝滿20至30萬個標準貨櫃，而相較於國內木材生產量介於2萬至4萬立方公尺間，平均每年生產量均低於總需求量1％。

農委會林試所表示，依照國際糧農組織將林產品分為6大類，即原木、木炭、木片及粒片、木材殘餘物、製材、木質人造板等。其中製材一項即占了總進口量的1／3。

製材類又細分為工程(建築用支撐材，板模用料)、景觀裝修材(室內裝修，木結構，戶外景觀等用料)、細木工材料(家具，木器等用料)與包裝材(棧板，木箱等用料)等，其中又以長途運輸過程為保護貨物而使用的包裝材約占總量的2成，為國內使用量最大宗的用途。

再以「製材」類的進口國來看，主要從加拿大38％、紐西蘭8％、馬來西亞7％、烏克蘭7％及美國6％進口，根據聯合國糧農組織的統計與預測，世界林產品的需求將不斷提高，國內林產品上中下游相關產業，應及早因應料源短缺與價格上漲的必然趨勢，以降低對產業與經濟的打擊。

林試所指出，因台灣長期遵奉森林保育為圭臬，使得國產材與進口材就性價比而言較不具競爭力，為提高國產木材自給率，林務局將2017年訂為「國產材元年」，著手規劃供應鏈與產銷履歷等工作，但林木成長並非一蹴可幾，雖有政策加持，但木材目給率暫時未見起色。

因此，除增加國產材生產外，提高既有林產品使用壽命、建立木質材料循環利用，以及推廣林產品零廢棄等作為，儘可能的縮小國內林產品年用量，才能在全球木材荒時代來臨時，不致無木可用。