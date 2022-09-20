深耕年輕客群，永豐金證券本季推出「台股萬人謎」節目和「XQ量化交易交流會」線上直播，透過Youtube官方影音頻道打造數位學習。從節目瀏覽數來看，當沖交易、高殖利率投資陷阱、期貨避險知識三大議題最受投資人關注，而近期播出的重度套牢怎麼辦，觀看次數突破1.5萬次，反應投資人關注避險。

「台股萬人謎」每周4晚間7點節目上傳更新，「XQ量化交易交流會」採線上直播，目前每月直播1次，單場觀看次數皆超過500人次參與。永豐金證券並打造專業攝影棚連結全新會議場域，從錄影到直播，以元宇宙概念和投資人影音互動零距離。

根據行銷公司Vericast數據，3分之2的Z世代年輕人透過Youtube或TikTok影音方式學習理財。永豐金證券表示，初入股市要做功課，從對市場的認識、投資交易策略的分析運用、產業及公司的研究、以及總體經濟環境，不論是小額存股或整筆投資，都要為自己建立良好的風險意識，這也是推出影音節目的核心精神-為投資人的理財難題尋找解答。

永豐金證券「台股萬人謎」本季開始製播，目前累計12部影片，目前熱門前三名：當沖交易懶人包、高殖利率投資陷阱、期貨避險知識，可以看出大盤跌破年線陷入波動格局後，保守型投資人想學習期貨增強避險，也對高殖利率領息抗通膨有投資需求；而積極型投資人，則想善用波動賺取當沖獲利機會。

「台股萬人謎」影音節目定位兼顧保守存股和積極波段交易型投資需求，目前已逾20萬人次觀看。接下來新一季的主題，包括存股入門「定額與定股如何選擇」、「美股小教室系列」將介紹近期熱門的股票分割與美股稅款議題。

此外、永豐金證券本季亦推出「XQ量化交易交流會」直播，目前每月1次線上互動，引領投資人進入量化交易世界，已推出主題包括：當沖周轉策略、財報選股、波浪理論應用、可轉債選股等，每次直播皆超過500人次觀看反應熱烈。

看好年輕投資人學習量化交易的能力，永豐金證券已建構完整學期旅程，從交易工具、程式碼下載、到實戰經驗分享，協助投資人透過量化選股建立程式交易。本月底將搭配股市震盪行情、推出短線實戰手法議題，由實單交易比賽常勝軍親自分享。